"Моя первая встреча с А.С. Пушкиным"плиз напешите

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Встреч с А. С. Пушкиным у меня было много, и каждая — первая. С его поэзией в раннем детстве, когда ещё не умел читать. Мама, укладывая меня спать, часто читала мне сказки Пушкина. Медленно, нараспев выговаривала она строчку за строчкой, а я шёпотом, едва шевеля губами, повторял всё слово в слово. Меня завораживали чудеса на острове Буяне: превращения царя Гвидона; белочка, грызущая золотые орешки; тридцать три богатыря; прекрасная Царевна Лебедь. Самой же любимой сказкой стала «Сказка о рыбаке и рыбке» — первая книжка, которую я прочитал самостоятельно. До сих пор она стоит на моём стеллаже, оформленная с большим вкусом и любовью. На обложке плещутся лёгкие синие волны, а в морской глубине плавает золотая рыбка. Каждая страница украшена цветными рисунками известного художника-иллюстратора Владимира Конашевича. В детстве я очень любил эти яркие, интересные иллюстрации. Вот «старуха — столбовая дворянка». Вот «на море — чёрная буря». На последней странице — старуха сидит у своей старой землянки, а перед ней — разбитое корыто. Теперь я знаю, что выражение «разбитое корыто» стало крылатым. Оно означает, что после недолгого благополучия можно вернуться к бедственному положению, чаще всего по своей вине. Жизнь показывает, что «Сказка о рыбаке и рыбке» очень мудрая. Мои «первые встречи» с Александром Сергеевичем Пушкиным продолжаются. Недавно я прочитал повесть «Капитанская дочка». Её предваряет мудрый эпиграф: «Береги честь смолоду». Эта повесть — нравственный кодекс, завещание поколениям. Встречам с поэтом не будет конца. И во взрослой жизни каждая из них будет первой, потому что Пушкин неисчерпаем.