Обычные 10 предложений о спорте
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Обычные 10 предложений о спорте
Ответ(ы):
Гость:
Спорт, важное часть в жизни для человека, спорт поддерживает здоровый организм, сильное тело, и красивыЙ рельеф. Спортом занимаются 10% людеЙ земного шара, включая профессионалов и любителеЙ, ежедневная ходьба тоже считается спортом. Ведь это придает свежесть, и кровообращение. Так же спорт мы смотрим и по телевизору, это и развлечение. спорт был всегда и будет существовать всю жизнь!
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