7 предложений про здорового человека на казахском языке
Қазақ тiлi
7 предложений про здорового человека на казахском языке
Ответ(ы):
Гость:
Дені сау адам болған өте жақсы. дені сау адам болу үшін спортппен айналысу керек. мысалы баскетбол футбол секілді спорт түрімен айналысуға болады. ал қыста коньки шаңғы тебуге болады. ал жазда скейтборд ролик ж. т. б. спорт түрімен айналысуға болады.
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