)На посыпанной песком арене могли одновременно сражаться три тысячи пар гладиато??ов. ГДЕ НУЖНА ЗАПЯТАЯ???

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)На посыпанной песком арене могли одновременно сражаться три тысячи пар гладиато??ов. ГДЕ НУЖНА ЗАПЯТАЯ???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здесь запятых не будет нигде. Т.к. причастный оборот "посыпанной песком" стоит перед определяемым словом.
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