Измени по падежам(просклоняй)существительные работа,тетрадь,стол.Выдели окончан??я.
Русский язык
Измени по падежам(просклоняй)существительные работа,тетрадь,стол.Выдели окончан??я.
Ответ(ы):
Гость:
И.п работа тетрадь стол Р.п работы тетради стола Д.п работе тетради столу В.п работу тетрадь стол Т.п работой тетрадкой столом П.п работе тетради столе
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