Помогите с заданием 1 и 2 заранее спасибо
Биология
Помогите с заданием 1 и 2 заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Цветки обоеполые, чаще в соцветиях, иногда одиночные. Чашечка состоит из пяти сросшихся чашелистиков; венчик пятилепестной, своеобразного «мотылькового» типа: самый крупный, верхний лепесток - парус, два боковых - крылья или весла, два нижних срослись в лодочку. Тычинок десять, чаще сросшиеся в трубочку, охватывающую пестик. Цветки бобовых собраны в соцветия: головку (у клевера) или кисть (у люпина, донника и др.) . Формула цветка гороха: Ч (5), Л1+2+(2), Т (9+1), П1, а у других видов бобовых: Ч5, Л1+2+(2), Т (10), П1.
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