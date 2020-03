Вставьте пропущенное слово: The old woman ___ sit on the bench in the evening, when she lived near the sea. A) go to B) goes to C) use to D) went E) used to

Английский язык

