Буратино купил куртку Папе Карло за 5 золотых монет и себе букварь за три золотые монеты на сколько золотых монет букварь дешевле куртки
Математика
Буратино купил куртку Папе Карло за 5 золотых монет и себе букварь за три золотые монеты на сколько золотых монет букварь дешевле куртки
Ответ(ы):
Гость:
На 2. 5-3=2)))Вот так вот как то)))
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