Буратино купил куртку Папе Карло за 5 золотых монет и себе букварь за три золотые монеты на сколько золотых монет букварь дешевле куртки

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Буратино купил куртку Папе Карло за 5 золотых монет и себе букварь за три золотые монеты на сколько золотых монет букварь дешевле куртки

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