Решите уравнение: 7,36d-3,6d=39,48
Математика
Решите уравнение: 7,36d-3,6d=39,48
Ответ(ы):
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3,76d=39,48 d = 39,48/3,76 d = 10, 50 =10, 5
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