Вычислите устно 1) 0,8+0.7 +0,5 -1,4 +1,9 -2 2) 3,4-1,2 +1, 6 - 2,5 + 0, 8 -1, 6 3) 2, 9 +1, 1 -1,8 + 0,7 -1, 5 + 0, 6

Математика
Вычислите устно 1) 0,8+0.7 +0,5 -1,4 +1,9 -2 2) 3,4-1,2 +1, 6 - 2,5 + 0, 8 -1, 6 3) 2, 9 +1, 1 -1,8 + 0,7 -1, 5 + 0, 6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-218,4329 Cчитал в голове LOL))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение 1,5а+9,7b+5,8a-1,3b
Ответить
Алгебра
Ответьте с решением.
Ответить
Математика
Используя признаки делимости произведение суммы и разности чисел а также распределительный закон умножения упростите выражения (380ax•154by):76xy
Ответить
Английский язык
Рассказ по английскому языку на тему:"Плюсы и минусы"Книг пжл помогите оооочень нужно нигде не могу найти
Ответить
Русский язык
Будто это какая часть тречи
Ответить