Вычислите устно 1) 0,8+0.7 +0,5 -1,4 +1,9 -2 2) 3,4-1,2 +1, 6 - 2,5 + 0, 8 -1, 6 3) 2, 9 +1, 1 -1,8 + 0,7 -1, 5 + 0, 6
Математика
Вычислите устно 1) 0,8+0.7 +0,5 -1,4 +1,9 -2 2) 3,4-1,2 +1, 6 - 2,5 + 0, 8 -1, 6 3) 2, 9 +1, 1 -1,8 + 0,7 -1, 5 + 0, 6
Ответ(ы):
Гость:
-218,4329 Cчитал в голове LOL))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Математика
Используя признаки делимости произведение суммы и разности чисел а также распределительный закон умножения упростите выражения (380ax•154by):76xy
Английский язык
Рассказ по английскому языку на тему:"Плюсы и минусы"Книг пжл помогите оооочень нужно нигде не могу найти
Русский язык