Используя признаки делимости произведение суммы и разности чисел а также распределительный закон умножения упростите выражения (380ax•154by):76xy
Математика
Используя признаки делимости произведение суммы и разности чисел а также распределительный закон умножения упростите выражения (380ax•154by):76xy
Ответ(ы):
Гость:
= (380 ах/76ху)*(154ву/76ху)=5а/у*2в/х=10ав/ху
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