Используя признаки делимости произведение суммы и разности чисел а также распределительный закон умножения упростите выражения (380ax•154by):76xy

Математика

Используя признаки делимости произведение суммы и разности чисел а также распределительный закон умножения упростите выражения (380ax•154by):76xy

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