В отаре в 4 раза больше белых овец чем чёрных.известно что белых овец на 180 больше ч??м чёрных.Сколько чёрных овец в отаре? Сколько белых овец

Математика

В отаре в 4 раза больше белых овец чем чёрных.известно что белых овец на 180 больше ч??м чёрных.Сколько чёрных овец в отаре? Сколько белых овец

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