Сочинение на тему весенний дождь со словами : шумит.звенит.шуршит по листьям .стру??ться .стекает.прыгает.пляшет.
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Сочинение на тему весенний дождь со словами : шумит.звенит.шуршит по листьям .стру??ться .стекает.прыгает.пляшет.
Ответ(ы):
Гость:
Весенний дождь Первый весенний гром потряс небо. Там и здесь засверкали молнии, а через несколько мгновений стало слышно как шумит беспокойный дождь. Капли дождя прыгали и плясали по асфальту, звенели по черепице крыш, шуршали по листьям. Всё вокруг притихло, люди и животные убежали прочь, скрываясь от беспощадной грозы. По земле не переставали струиться ручьи воды, сметая на своем пути пыль и грязь. Вода стекала в глубокие ямы, которые превращались в большие лужи. Бесспорно, дети найдут чем заняться после весеннего дождя.
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