Объясните, почему в слове детский пишется ТС, а в слове рыболовецкий—Ц. (Предложение должно быть полным, и его нельзя начинать союзом lt;lt;потому чтоgt;gt;.)
Русский язык
Объясните, почему в слове детский пишется ТС, а в слове рыболовецкий—Ц. (Предложение должно быть полным, и его нельзя начинать союзом lt;lt;потому чтоgt;gt;.)
Ответ(ы):
Гость:
В слове рыболовецкий корень заканчивается на к,а согласно правилу: если корень прилагательного заканчивается на к,ч,ц,то мы пишем букву ц.Пример:Немецкий. В остальных случаях,если корень заканчивается на любой другой согласный пишем тс.
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