Объясните, почему в слове детский пишется ТС, а в слове рыболовецкий—Ц. (Предложение должно быть полным, и его нельзя начинать союзом lt;lt;потому чтоgt;gt;.)

Русский язык

Объясните, почему в слове детский пишется ТС, а в слове рыболовецкий—Ц. (Предложение должно быть полным, и его нельзя начинать союзом lt;lt;потому чтоgt;gt;.)

Автор: Гость