Переведите на казахский пожалуйста СРОЧНО Как мы уважаем друг друга в семье У на?? у всех есть бабушки, дедушки, мама, папа, тети, дяди и т.д. И всех их мы очень любим и безусловно уважаем.Уважение в семье играет большую роль.

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Переведите на казахский пожалуйста СРОЧНО Как мы уважаем друг друга в семье У на?? у всех есть бабушки, дедушки, мама, папа, тети, дяди и т.д. И всех их мы очень любим и безусловно уважаем.Уважение в семье играет большую роль.

Автор: Гость