Переведите на казахский пожалуйста СРОЧНО Как мы уважаем друг друга в семье У на?? у всех есть бабушки, дедушки, мама, папа, тети, дяди и т.д. И всех их мы очень любим и безусловно уважаем.Уважение в семье играет большую роль.
Қазақ тiлi
Переведите на казахский пожалуйста СРОЧНО Как мы уважаем друг друга в семье У на?? у всех есть бабушки, дедушки, мама, папа, тети, дяди и т.д. И всех их мы очень любим и безусловно уважаем.Уважение в семье играет большую роль.
Ответ(ы):
Гость:
Қалай біз отбасында бір-біріне құрметтеуге жоқ. Біз барлық ата-әжелерін т.б. , анасы, әкесі , тетя , қатұнды бар Олардың барлығы біз сүйеміз және шартсыз құрмет . Отбасылық маңызды рөл атқарады құрметтеңіз .
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