"не смотря на"какая часть речи?

Русский язык
"не смотря на"какая часть речи?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предлог и пишется слитно, если раздельно, то деепричастие, еще зависит от контекста.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Ca + 2HCl = CaCl + H2 + H2 + Q Это Экзотермическая реакция но мне надо узнать (((Обратимая она ??ли необратимая)))??
Ответить
Русский язык
Раскрой скобки объясни написание частицы НЕ с глаголами Знаешь ли ты что неправильная походка вызывает болезни позвоночника ?Вот почему при ходьбе ...
Ответить
Математика
Решите уравнение: 7,36d-3,6d=39,48
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите на казахский пожалуйста СРОЧНО Как мы уважаем друг друга в семье У на?? у всех есть бабушки, дедушки, мама, папа, тети, дяди и т.д. ...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему весенний дождь со словами : шумит.звенит.шуршит по листьям .стру??ться .стекает.прыгает.пляшет.
Ответить