"не смотря на"какая часть речи?
Русский язык
"не смотря на"какая часть речи?
Ответ(ы):
Гость:
Предлог и пишется слитно, если раздельно, то деепричастие, еще зависит от контекста.
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