В день рождения Никита получил 6 поздравлений от гостей,20 поздравлений по телефон?? и 12 поздравлений по электронной почте.Сколько всего поздравлений получил Никита?

Математика

В день рождения Никита получил 6 поздравлений от гостей,20 поздравлений по телефон?? и 12 поздравлений по электронной почте.Сколько всего поздравлений получил Никита?

Автор: Гость