Сокротите дробь py/p^2y-py^2
Алгебра
Сокротите дробь py/p^2y-py^2
Ответ(ы):
Гость:
Если правильно понял условие, то: py/py(p-y)=1/p-y
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В день рождения Никита получил 6 поздравлений от гостей,20 поздравлений по телефон?? и 12 поздравлений по электронной почте.Сколько всего поздравле...
Математика
Буратино купил куртку Папе Карло за 5 золотых монет и себе букварь за три золотые монеты на сколько золотых монет букварь дешевле куртки
Английский язык
Сократите текст пожалуйста The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland covers an area of some 244 thousand square miles. It is situ...
Русский язык