Сокротите дробь py/p^2y-py^2

Алгебра
Сокротите дробь py/p^2y-py^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если правильно понял условие, то: py/py(p-y)=1/p-y
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