Выпишете предложения с однородными членами. Даю 30 балов.

Русский язык
Выпишете предложения с однородными членами. Даю 30 балов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пишу только начало предложений! Под северным небом.... ; На месте трясин .... ; Императрица Екатерина ..... ; И сотни рабочих по команде.... ; Потом Гром-камень везут .... ; Упали деревянные щиты и .... ; Всадник - с венцом на голове ....
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