Выпишете предложения с однородными членами. Даю 30 балов.

Гость: Гость:

Пишу только начало предложений! Под северным небом.... ; На месте трясин .... ; Императрица Екатерина ..... ; И сотни рабочих по команде.... ; Потом Гром-камень везут .... ; Упали деревянные щиты и .... ; Всадник - с венцом на голове ....