Помогите пожалуйста решить систему неравенства
Математика
Помогите пожалуйста решить систему неравенства
Ответ(ы):
Гость:
умножим первое на 124х+3(х-2)>12x-6(x-1)* на 62(0,7х-8,7)-10<04x+3x-6>12x-6x+6 x>121,4x-17,4-10<0 1,4x<27,4x>12x<19целых4/7 ответ х∈(12; 19 4/7)
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