21 балов !!"Треугольник АВС АВ 8 см ,АС 16 см ,высота СД 6 cm . Найдите высоту ВК.

Геометрия
21 балов !!"Треугольник АВС АВ 8 см ,АС 16 см ,высота СД 6 cm . Найдите высоту ВК.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)S=1/2*a*h 2)S=1/2*AB*CD  |     S=1/2*AC*BK  |  Площади одной и той же фигуры равны⇒ 1/2*AB*CD=1/2*AC*BK       AB*CD=AC*BK 3)   AB*CD=AC*BK            8*6=16*BK              48=16BK              BK=3 Ответ: 3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить систему неравенства
Ответить
Биология
Помогите с заданием 1 и 2 заранее спасибо
Ответить
Математика
Sin^3x+sinx=0 народ помогите решить пожалуйста, даю 20 баллов)))заранее благодарю
Ответить
Русский язык
Спиши текст, вставляя пропущенные буквы: первую часть в классе, вторую — дома. Выд??ленные слова замени нужными местоимениями. НАКАЗАННАЯ ЖАДНОСТ...
Ответить
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действия: 1/2+5/7 4/5+ 1/6 1/2-1/3 1/3-1/4 2/3-1/5 5/7-2/3 Пажалуйста!!!
Ответить