21 балов !!"Треугольник АВС АВ 8 см ,АС 16 см ,высота СД 6 cm . Найдите высоту ВК.
Геометрия
21 балов !!"Треугольник АВС АВ 8 см ,АС 16 см ,высота СД 6 cm . Найдите высоту ВК.
Ответ(ы):
Гость:
1)S=1/2*a*h 2)S=1/2*AB*CD | S=1/2*AC*BK | Площади одной и той же фигуры равны⇒ 1/2*AB*CD=1/2*AC*BK AB*CD=AC*BK 3) AB*CD=AC*BK 8*6=16*BK 48=16BK BK=3 Ответ: 3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Спиши текст, вставляя пропущенные буквы: первую часть в классе, вторую — дома. Выд??ленные слова замени нужными местоимениями. НАКАЗАННАЯ ЖАДНОСТ...