21 балов !!"Треугольник АВС АВ 8 см ,АС 16 см ,высота СД 6 cm . Найдите высоту ВК.

Гость: Гость:

1)S=1/2*a*h 2)S=1/2*AB*CD | S=1/2*AC*BK | Площади одной и той же фигуры равны⇒ 1/2*AB*CD=1/2*AC*BK AB*CD=AC*BK 3) AB*CD=AC*BK 8*6=16*BK 48=16BK BK=3 Ответ: 3 см