Составить словосочитание со словами кино, кенгкру,какао. помогите плиз
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Составить словосочитание со словами кино, кенгкру,какао. помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
1)Интересное кино, 2)кенгуру в Австралии, 3)мое какао.
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