Заполните таблицу данными наречиями,обозначая в них улосвия выбора букв а и о.Сле??..досрочн..созвучн..изобильн...доходчив...издавн..досух..справ...стеснительн..дословн..достаточн..извилист..исправн..досыт..доверительн..сначал..

Русский язык
Заполните таблицу данными наречиями,обозначая в них улосвия выбора букв а и о.Сле??..досрочн..созвучн..изобильн...доходчив...издавн..досух..справ...стеснительн..дословн..достаточн..извилист..исправн..досыт..доверительн..сначал..
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Ответ(ы):
Гость:
А,о,о,о,о,а,а,а,о,о,о,о,о,а,о,а.
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