Молочный завод отправил в магазин 54 ящиков сливочного масла, по 20 кг в каждом. За д??нь продали одну седьмую часть этого масла. Сколько килограммов масла осталось?

Математика

Молочный завод отправил в магазин 54 ящиков сливочного масла, по 20 кг в каждом. За д??нь продали одну седьмую часть этого масла. Сколько килограммов масла осталось?

Автор: Гость