Молочный завод отправил в магазин 54 ящиков сливочного масла, по 20 кг в каждом. За д??нь продали одну седьмую часть этого масла. Сколько килограммов масла осталось?

Математика
Молочный завод отправил в магазин 54 ящиков сливочного масла, по 20 кг в каждом. За д??нь продали одну седьмую часть этого масла. Сколько килограммов масла осталось?
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