Молоко разлили в два бидона . во втором бидоне было молока в 2 раза больше, чем в первом. когда из каждого бидона отлили по 10 л., во втором бидоне осталось в 3 раза больше, чем в первом. сколько литров молока было в каждои бид...
Математика
Молоко разлили в два бидона . во втором бидоне было молока в 2 раза больше, чем в первом. когда из каждого бидона отлили по 10 л., во втором бидоне осталось в 3 раза больше, чем в первом. сколько литров молока было в каждои бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х (л) - молока в 1-ом бидоне2х (л) - молока - во 2-ом бидоне(х-10)*3= 2х-103х-30=2х-103х-2х=30-10х=20х=20 (л) - молока в 1-ом бидоне20*2=40 (л) молока во 2-ом бидонеПроверка(20-10)*3=40-1030=30 Как-то так.
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