Молоко разлили в два бидона . во втором бидоне было молока в 2 раза больше, чем в первом. когда из каждого бидона отлили по 10 л., во втором бидоне осталось в 3 раза больше, чем в первом. сколько литров молока было в каждои бид...

Математика

Молоко разлили в два бидона . во втором бидоне было молока в 2 раза больше, чем в первом. когда из каждого бидона отлили по 10 л., во втором бидоне осталось в 3 раза больше, чем в первом. сколько литров молока было в каждои бидоне?

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