Срочно! В каждом из пяти прицепов лежит одинаковое число арбузов. Если из каждого ??рицепа вынуть по 20 арбузов, то во всех прицепах останется столько арбузов, сколько их было раньше в трех прицепах. Сколько арбузов было в кажд...
Математика
Срочно! В каждом из пяти прицепов лежит одинаковое число арбузов. Если из каждого ??рицепа вынуть по 20 арбузов, то во всех прицепах останется столько арбузов, сколько их было раньше в трех прицепах. Сколько арбузов было в каждом прицепе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20*5=100(арб) вытащили из пяти прицепов. 2)5-3=2(пр) разница 3)100:2=50(арб) приходится на 1 прицеп. Проверка: 50*5-20*5=50*3. 150=150- все сходится. Ответ:по 50 арбузов было в каждом прицепе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык