Срочно! В каждом из пяти прицепов лежит одинаковое число арбузов. Если из каждого ??рицепа вынуть по 20 арбузов, то во всех прицепах останется столько арбузов, сколько их было раньше в трех прицепах. Сколько арбузов было в кажд...

Математика

Срочно! В каждом из пяти прицепов лежит одинаковое число арбузов. Если из каждого ??рицепа вынуть по 20 арбузов, то во всех прицепах останется столько арбузов, сколько их было раньше в трех прицепах. Сколько арбузов было в каждом прицепе?

Автор: Гость