Помогите. Даю 70 балов.Виписать пять предложений из сказок Пушкина с чередующимися е-и в корне

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Помогите. Даю 70 балов.Виписать пять предложений из сказок Пушкина с чередующимися е-и в корне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сам себя ты, грешник, мучишь; Убирайся, цел пока; Оттащите старика!” 2. " Что, Соколко, что с тобою? Ляг!” - и в комнату вошла, Дверь тихонько заперла, Под окно за пряжу села Ждать хозяев, а глядела Всё на яблоко. 3.  Бесёнок оторопел, Хвостик поджал, совсем присмирел, На братца поглядывает боком. 4.  Вы ж, голубушки-сестрицы, Выбирайтесь из светлицы, Поезжайте вслед за мной, Вслед за мной и за сестрой: Будь одна из вас ткачиха, А другая повариха". 5.  Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хозарам; Их сёла и нивы за буйный набег Обрёк он мечам и пожарам; С дружиной своей, в цареградской броне, Князь по полю едет на верном коне.
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