Познач рядок у якому є слово з помилкою. Помилку підкресли. на печі, осені, джміля паперу, лебедя, променя інею, семи, мітла куренем, попіл, кореня

Українська мова
Познач рядок у якому є слово з помилкою. Помилку підкресли. на печі, осені, джміля паперу, лебедя, променя інею, семи, мітла куренем, попіл, кореня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно : На печі ,осені , джмеля, паперу , лебедя, променю ,інею, семи, мітла , куренем , попіл , кореня.
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