Народ!! Помогите решить задачу по физике (тема: Закон всемирного тяготения). Задаче в файле. Если какие то данные неправильные простите, просто я быстро переписывал и возможно ошибся. Заранее спасибо!

Физика
Народ!! Помогите решить задачу по физике (тема: Закон всемирного тяготения). Задаче в файле. Если какие то данные неправильные простите, просто я быстро переписывал и возможно ошибся. Заранее спасибо!
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Гость:
Подставь все в формулу, которую я нарисовал в пейнте, и в итоге получится 7*10^23 метров
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