Народ!! Помогите решить задачу по физике (тема: Закон всемирного тяготения). Задаче в файле. Если какие то данные неправильные простите, просто я быстро переписывал и возможно ошибся. Заранее спасибо!

Физика

Народ!! Помогите решить задачу по физике (тема: Закон всемирного тяготения). Задаче в файле. Если какие то данные неправильные простите, просто я быстро переписывал и возможно ошибся. Заранее спасибо!

Автор: Гость