Каким должен быть идеальный учитель?

География
Каким должен быть идеальный учитель?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну он должен быть : хорошим не ругать детей, не ставить двойки напрасно (как мой учитель) И не кричать в любом случае!
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