ЗАПОЛНИ ПУСТЫЕ ЯЧЕЙКИ ТАБЛИЦЫ СЛОВО ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА ПОНЯТИЕ СЛОВО ТЕРМИН
Информатика
ЗАПОЛНИ ПУСТЫЕ ЯЧЕЙКИ ТАБЛИЦЫ СЛОВО ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА ПОНЯТИЕ СЛОВО ТЕРМИН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где пустые ячейки, и что заполнять?
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