Помогите с тремя заданиями. 1) Как на казахский переводится ответственность. 2) Выбрать правильный вариант : Күлме досыңа - ... а) келер қасыңа ә) келер басыңа б) келер қасыңнан 3) Бақылау тапсырмаларын орыңдар 1. ,,Эле...

Қазақ тiлi

Помогите с тремя заданиями. 1) Как на казахский переводится ответственность. 2) Выбрать правильный вариант : Күлме досыңа - ... а) келер қасыңа ә) келер басыңа б) келер қасыңнан 3) Бақылау тапсырмаларын орыңдар 1. ,,Электронды пошта" тақырыбына әңгіме құрастыңдар 2. Етістікке мысалдар келтіріңдер. 3. Осы шақтың ережесін айтыңдар. 4. Электронды поштаны қалай ашады, толығырақ айтып беріңдер. 5. Электронды поштаның пайдасы туралы әңгімелеңдер .

Автор: Гость