Лексическое значение ордер
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Лексическое значение ордер
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Письменное предписание или документ на выдачу, получение чего-либо.
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