Чем известны чингозхан и батый
История
Чем известны чингозхан и батый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чингисхан-основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединил разрозненные монгольские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов. Батый - внук Чингисхана, правил Золотой Ордой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
МНОГО БАЛЛОВ, ЕСТЬ ОТВЕТЫ! Медианы BD и CE треугольника ABC пересекаются в точке M. Ок??ужность, построенная на отрезке BM как на диаметре, прохо...
Математика
Два угла треугольника равны 60 градусов и 45 градусов,а сторона,лежащая против боль??его угла из этих углов,равна 3 корня из 2-х см.Найти длину сто...
Русский язык