МНОГО БАЛЛОВ, ЕСТЬ ОТВЕТЫ! Медианы BD и CE треугольника ABC пересекаются в точке M. Ок??ужность, построенная на отрезке BM как на диаметре, проходит через вершину C и касается прямой DE . Известно, что CM = 4. Найти высоту AH...
Математика
МНОГО БАЛЛОВ, ЕСТЬ ОТВЕТЫ! Медианы BD и CE треугольника ABC пересекаются в точке M. Ок??ужность, построенная на отрезке BM как на диаметре, проходит через вершину C и касается прямой DE . Известно, что CM = 4. Найти высоту AH треугольника ABC, угол CBD и площадь треугольника ABC. AH = 12, угол CBD = 30 градусов, S = . Нужно решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При решении применяются многие известные факты: медианы точкой пересечения делятся в отношении 2:1, Средняя линия параллельна основанию треугольника, угол, опирающийся на диаметр окружности- прямой, теорема о касательной и секущей, проведенных из одной точки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два угла треугольника равны 60 градусов и 45 градусов,а сторона,лежащая против боль??его угла из этих углов,равна 3 корня из 2-х см.Найти длину сто...
Русский язык