МНОГО БАЛЛОВ, ЕСТЬ ОТВЕТЫ! Медианы BD и CE треугольника ABC пересекаются в точке M. Ок??ужность, построенная на отрезке BM как на диаметре, проходит через вершину C и касается прямой DE . Известно, что CM = 4. Найти высоту AH...

Математика

МНОГО БАЛЛОВ, ЕСТЬ ОТВЕТЫ! Медианы BD и CE треугольника ABC пересекаются в точке M. Ок??ужность, построенная на отрезке BM как на диаметре, проходит через вершину C и касается прямой DE . Известно, что CM = 4. Найти высоту AH треугольника ABC, угол CBD и площадь треугольника ABC. AH = 12, угол CBD = 30 градусов, S = . Нужно решение!

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