Лексическое значение регламент
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Лексическое значение регламент
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы (шаги), которые должна предпринимать группа участников для выполнения бизнес-процесса, как правило, с указанием требуемых сроков выполнения этапов (не знаю чи зрозуміло)
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