В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением? Выберите один ответ: 1 заст..лить, к..сательная, сов..ршенно 2 бл..гополучно, сомн..вающийся, разгл..шать 3 безобл..чный, подр..жательны...

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В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением? Выберите один ответ: 1 заст..лить, к..сательная, сов..ршенно 2 бл..гополучно, сомн..вающийся, разгл..шать 3 безобл..чный, подр..жательный, уб..ждение 4 ср..щение, подг..реть, ур..ган

Автор: Гость