Транскрипцияпредложений:И еще полях снег,а воды ушь весной шумят-бегут и будят со??ный берег,бегут плещут и гласят.Листья сжигают осенью.Растаться с детсвом и игрушками.Под дубом рост.
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Транскрипцияпредложений:И еще полях снег,а воды ушь весной шумят-бегут и будят со??ный берег,бегут плещут и гласят.Листья сжигают осенью.Растаться с детсвом и игрушками.Под дубом рост.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)в этом приближении говорится о снегу.,что?снег это подлежащие ., Выражено существительным (повеств.,невоскл.,прост.,распр.)
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