Транскрипцияпредложений:И еще полях снег,а воды ушь весной шумят-бегут и будят со??ный берег,бегут плещут и гласят.Листья сжигают осенью.Растаться с детсвом и игрушками.Под дубом рост.

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Транскрипцияпредложений:И еще полях снег,а воды ушь весной шумят-бегут и будят со??ный берег,бегут плещут и гласят.Листья сжигают осенью.Растаться с детсвом и игрушками.Под дубом рост.

Автор: Гость