Какую логическую операцию представляет собой штрих Шеффера? А) обратное ИЛИ В) ИЛИ-НЕ Б) И-НЕ Г) НЕ

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Какую логическую операцию представляет собой штрих Шеффера? А) обратное ИЛИ В) ИЛИ-НЕ Б) И-НЕ Г) НЕ

Автор: Гость