Какую логическую операцию представляет собой штрих Шеффера? А) обратное ИЛИ В) ИЛИ-НЕ Б) И-НЕ Г) НЕ
Информатика
Какую логическую операцию представляет собой штрих Шеффера? А) обратное ИЛИ В) ИЛИ-НЕ Б) И-НЕ Г) НЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б - операцию "и-не"
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