Один автомобиль мчиться по трассе со скоростью 360 км ч а скорость Земли при движен??и вокруг Солнца в 300 раз больше. Пользуясь этими данными, найдите длину земной орбиты

Физика
Один автомобиль мчиться по трассе со скоростью 360 км ч а скорость Земли при движен??и вокруг Солнца в 300 раз больше. Пользуясь этими данными, найдите длину земной орбиты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость Земли по орбите равна 360*300 = 108000км/час. тогда длина земной орбиты равна ≈ 108000*8760 =  = 946 706 400км
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