Один автомобиль мчиться по трассе со скоростью 360 км ч а скорость Земли при движен??и вокруг Солнца в 300 раз больше. Пользуясь этими данными, найдите длину земной орбиты

Физика

Один автомобиль мчиться по трассе со скоростью 360 км ч а скорость Земли при движен??и вокруг Солнца в 300 раз больше. Пользуясь этими данными, найдите длину земной орбиты

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