(9-12:х+3)*4=32 5 класс которая получается х=3 Помогите пожалуйста.Буду очень благодарна.

Математика
(9-12:х+3)*4=32 5 класс которая получается х=3 Помогите пожалуйста.Буду очень благодарна.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9-4+3)×4=32 (5+3)×4=32 8×4=32 32=32
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