100 кг гвоздей уравновешаны на весах железными гирями. весы затопило водой. весы со??ранят равновесие под водой? почему?

Физика
100 кг гвоздей уравновешаны на весах железными гирями. весы затопило водой. весы со??ранят равновесие под водой? почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДА СОХРАНЯТ ПОТОМУ ЧТО НА ВСЁ ПОД ВОДОЙ ДЕЙСТВУЕТ ВЫТАЛКИВАЯЩИЯ СИЛА 
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