Чому дворяни-патріоти на початку XIX ст. й інтелігенти наступних десятиліть уявлял?? майбутнє українства по-різному?
История
Чому дворяни-патріоти на початку XIX ст. й інтелігенти наступних десятиліть уявлял?? майбутнє українства по-різному?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що на початку 19 ст. вони не готові були виступати відкрито проти імператора і використовували біль помірковані методи боротьби за власну державність. У сер. 19 ст. національно-визвольний рух на Україні політизувався та набув більш радикального характеру: з*явилися громади, що вже не обмежувалися лише культурницькою діяльністю. У кінці 19 ст. були утворені політичні парті, що ставили вже інші цілі та використосували нові методи тиску на владу.
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