Составьте предложения по схемам . 1.[ ] и [ 2) ] 2.[1) ] - [2) ] 3.[ зато] (что и )

Русский язык
Составьте предложения по схемам . 1.[ ] и [ 2) ] 2.[1) ] - [2) ] 3.[ зато] (что и )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[Так как был холодный дождливый день], (и я решил остаться дома). [Наступила осень] - [сразу в воздухе похолодало]. Поначалу решение кажется запутанным, [зато со временем, кажется, легко разобраться], (что и не всегда оправдывает решение) - часто ответ получается неверным.
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