Составьте предложения по схемам . 1.[ ] и [ 2) ] 2.[1) ] - [2) ] 3.[ зато] (что и )

Гость: Гость:

[Так как был холодный дождливый день], (и я решил остаться дома). [Наступила осень] - [сразу в воздухе похолодало]. Поначалу решение кажется запутанным, [зато со временем, кажется, легко разобраться], (что и не всегда оправдывает решение) - часто ответ получается неверным.