Нужна поооомощььь номер 190

Алгебра
Нужна поооомощььь номер 190
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)= 21a^2-12a+5-21a^2=-12a+5 2)=x^2+x-1-x^2+x-1=2x-2 3)=-7x^2+x+x+6x^2=x^4 4)=12-5p^2+p^3+2p^2-p+15=27-3p^2+p^2=27-3p^4
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