Имеется 100 билетов с номерами 00, 01 ,02,...,98, 99 и 10 ящиков с номерами 0,1,2,...,9.Билет разрешается опускать в ящик,если номер ящика содержится в записи номера билетов Какое наименьшее количество билетов может оказаться в...

Математика
Имеется 100 билетов с номерами 00, 01 ,02,...,98, 99 и 10 ящиков с номерами 0,1,2,...,9.Билет разрешается опускать в ящик,если номер ящика содержится в записи номера билетов Какое наименьшее количество билетов может оказаться в одном из ящиков после расходования всех билетов по указанному правилу
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Неи здесья другие цифры и мало цифр
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