По горизонтали: 1. Помните сказку Андерсена о маленьком горшочке? Он замечательно пел старинную песенку и всегда знал, что готовят на обед в каждом доме. Горшочек был, конечно, волшебным. Как называется полезное ископаемое из ...

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По горизонтали: 1. Помните сказку Андерсена о маленьком горшочке? Он замечательно пел старинную песенку и всегда знал, что готовят на обед в каждом доме. Горшочек был, конечно, волшебным. Как называется полезное ископаемое из чего был сделан горшочек? 2. Бела, кристаллическая, твердая порода, применяется для облицовки лестниц, стен. Является разновидностью известняка. 3. Какое слово пропущено в пословице «Куй ...., пока горячо». 4. Это полезное ископаемое называют «младшим братом» каменного угля. 5. Образуется при разрушении гранита и кварца. По вертикали: 1. С итальянского языка название этого ископаемого переводится как «зернистый»? 2. Без него не может обойтись учитель на уроке. 4. В природе находится в виде мощных залежей. Его разновидности - мел, мрамор. 5. Это полезное ископаемое нельзя тушить водой.

Автор: Гость