Помоги пожалуйста сочинить стих на тему "Лiсова екосистема" (можно про растения ко??орые есть в лесу)

Гость: Гость:

За лісами за горами за широкими полями є маленький острівок и на ньому є лісок дикі дикі там рослини найлютіші там тварини ось рослини :верес , орхідеї , камелія і фреї буквиця ,плаун ,брусниця и шетун а тварини он які жаби рисі крикуни дикі змії павуки тигри риби и мавпи