Помоги пожалуйста сочинить стих на тему "Лiсова екосистема" (можно про растения ко??орые есть в лесу)
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Помоги пожалуйста сочинить стих на тему "Лiсова екосистема" (можно про растения ко??орые есть в лесу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За лісами за горами за широкими полями є маленький острівок и на ньому є лісок дикі дикі там рослини найлютіші там тварини ось рослини :верес , орхідеї , камелія і фреї буквиця ,плаун ,брусниця и шетун а тварини он які жаби рисі крикуни дикі змії павуки тигри риби и мавпи
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