Сократите текст. Пожалуйста

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Always sit in the back seat if you're under twelve years old, wear a seat belt and use the door on the pavement side to get out of the car. Don't block the rear view mirror and play with the car door handles.
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