Морфемный разбор слова свежесть,разносит
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Морфемный разбор слова свежесть,разносит
Ответ(ы):
Гость:
Корень - СВЕЖ; суффикс - ЕСТЬ; нулевое окончание; Основа слова: СВЕЖЕСТЬ Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ - СВЕЖ; ∧ - ЕСТЬ; ⏰ Слово Свежесть содержит следующие морфемы или части:¬ приставка (0): -∩ корень слова (1): СВЕЖ;∧ суффикс (1): ЕСТЬ;⏰ окончание (0): -
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