Морфемный разбор слова свежесть,разносит

Русский язык
Морфемный разбор слова свежесть,разносит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень - СВЕЖ; суффикс - ЕСТЬ; нулевое окончание; Основа слова: СВЕЖЕСТЬ Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ - СВЕЖ; ∧ - ЕСТЬ; ⏰ Слово Свежесть содержит следующие морфемы или части:¬ приставка (0): -∩ корень слова (1): СВЕЖ;∧ суффикс (1): ЕСТЬ;⏰ окончание (0): -
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Причины войны между Речью Посполитой и Россией
Ответить
Алгебра
Плиз срочно!!!!!!!!!!!!!@
Ответить
Русский язык
ВЫПИСАТЬ ИЗ СТИХА ВЕСНА СЛОВА С МОРФЕМАМИ. Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче ??олнце стало, Пора метелей злых и бурь Опять надолго минов...
Ответить
Русский язык
Как проверить 3 е в слове над СережЕю? Помогите пожалуйста. Эта буква в какой част?? слова?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 1,2/0,04=3,7/z
Ответить